'Дискотека, е***ить з усіх колонок': окупанти розповіли про активні обстріли (перехоплення)

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову двох окупантів. Під час неї російські військові скаржаться на інтенсивні обстріли з боку Збройних сил України.

Внаслідок цього окупанти констатують велику кількість загиблих та поранених. Перехоплення розмови росіян оприлюднили на сторінці ГУР МО в Facebook.

"Тут у нас, коротше, дискотека, е***ить з усіх колонок... Нічого, там п***арез... на позиціях. Ну і сюди трошки підлітає. Начебто д***я 200, д***а 300", – заявив один з росіян.

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Водночас окупант не може сказати, скільки саме пошкодженої та знищеної військової техніки внаслідок обстрілів. Свого співрозмовника росіянин називає Олексієм.

На якій саме ділянці фронту перебував окупант у момент розмови не повідомляється.

Нагадаємо, на іншому перехопленні окупант скаржиться на велику кількість брехні від кремлівських пропагандистів.

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