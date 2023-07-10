На россии застрелили командира корабля, который мог обстреливать Украину: подробности

В российском Краснодаре убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. По данным СМИ, он мог быть причастен к ракетным ударам по Украине.

По предварительным сведениям, капитан был застрелен. Об этом сообщили российские СМИ.

Россияне отмечают, что 42-летний Ржицкий отправился в восемь часов утра на пробежку. Нападающий подстерег его у спорткомплекса "Олимп".

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Неизвестный выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался на месте от ранений.

Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки "Краснодар". Ранее в СМИ появилась информация, что именно он запускал "Калибры" по Украине и может быть причастен к удару по Виннице.

Мотивы и личность нападающего – неизвестны.

Напомним, что 14 июля 2022 года Россия запустила ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. В результате трагедии погибли 28 человек, среди которых есть дети.

Позже в Крыму объявили охоту на командира отдельного дивизиона подлодок ЧФ россии Анатолия Варочкина. Именно он предписывал обстреливать Винницу крылатыми ракетами.

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