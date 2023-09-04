На Шри-Ланке обнаружили грибы, умеющие разлагать полиэтилен

На Шри-Ланке исследователи обнаружили вид грибов, способных разлагать полиэтилен. Открытие совершили ученые из Университета Келании и Университета Перадении.

Полиэтилен используют для производства пакетов, бутылок, пищевой пленки и контейнеров. Об этом сообщает ArsTechnica.

Отмечается, что основные свойства этого вида грибов состоят в разложении твердой древесины. Грибам дали куски древесины и полиэтилена, чтобы сравнить способность питаться пластиком.

Читайте также: Более 4 метров в длину: в Миссисипи охотники словили гигантского аллигатора (фото)

За 45 дней эксперимента древесина потеряла от 1% до почти 36% веса. В свою очередь полиэтилен потерял почти половину веса, превратившись в более простые молекулы под действием ферментов грибов.

Пока грибы разлагали пластик, он почти потерял способность отталкивать воду и стал хрупким. Ученые проверили, будут ли грибы разлагать пластик без древесины.

Однако результаты эксперимента показали, что все виды грибов активно разлагают полиэтилен даже без наличия древесины.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!