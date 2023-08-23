На Земле длится период сильных магнитных бурь: когда закончится
На Земле продолжается сильная магнитная буря, которая началась еще на прошлой неделе. В настоящее время возможно ухудшение самочувствия, мигрени, повышения/снижения давления и т.д.
По данным Meteoagent, 23 августа мощность метеоудара будет составлять 4 балла из 10. Среда будет последним днем в августе, когда геомагнитные возмущения будут такой силы, чтобы влиять на людей.
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24-25 августа мощность магнитной бури составит 3 балла, а уже с 26 по 31 августа – только 2 балла.
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь
Следуйте общим рекомендациям врачей, чтобы улучшить свое состояние во время магнитных бурь:
- потребление большего количества жидкости, кроме кофе, алкоголя и энергетиков;
- отказ от сигарет, кальяна и других вредных привычек,
- ограничьте употребление жирной, жареной и острой пищи,
- выбирайте сезонные овощи и фрукты, зелень,
- гуляйте больше на свежем воздухе,
- часто проветривайте помещение, где проживаете,
- выбирайте пешие прогулки,
- меньше нервничайте и конфликтуйте,
- перед сном принимайте контрастный душ.
Если у вас есть хронические заболевания, которые могут обостряться во время магнитных бурь, стараться не заниматься тяжелой физической активностью, а больше отдыхать.
Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.
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