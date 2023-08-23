На Землі триває період сильних магнітних бур: коли закінчиться

На Землі триває досить сильна магнітна буря, яка розпочалася ще минулого тижня. У цей час можливе погіршення самопочуття, мігрені, підвищення/зниження тиску тощо.

За даними Meteoagent, 23 серпня потужність метеоудару становитиме 4 бали з 10. Середа буде останнім днем у серпні, коли геомагнітні збурення будуть такої сили, щоб впливати на людей.

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24-25 серпня потужність магнітної бурі становитиме 3 бали, а вже від 26 по 31 серпня – тільки 2 бали.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Дотримуйтеся загальних рекомендацій лікарів, щоб покращити свій стан під час магнітних бур:

споживання більшої кількості рідини, окрім кави, алкоголю та енергетиків;

відмова від цигарок, кальяну та інших шкідливих звичок,

обмежте вживання жирної, смаженої та гострої їжі,

обирайте сезонні овочі та фрукти, зелень,

гуляйте більше на свіжому повітрі,

часто провітрюйте приміщення, де проживаєте,

обирайте піші прогулянки,

менше нервуйте та конфліктуйте,

перед сном приймайте контрастний душ.

Якщо у вас є хронічні захворювання, які можуть загострюватися під час магнітних бур, намагатися не займатися важкою фізичною активністю, а натомість більше відпочивати.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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