На Земле идет шестибалльная магнитная буря: когда закончится

Магнитные бури 2023 – когда магнитные бури в августе 2023 и как улучшить самочувствие

На Земле продолжается одна из самых мощных за весь август магнитная буря. Это может спровоцировать у людей ухудшение самочувствия и сильные головные боли.

По данным Meteoagent, с 9 по 11 августа мощность метеоудара составит 6 баллов из 10. До этого ученые фиксировали даже семибалльную магнитную бурю 8 августа.

Магнитные бури в августе 2023 - магнитные бури 2023

Спокойнее станет уже 12 августа, когда метеоудар будет 4 балла из 10. Всего до конца августа будет спокойно. Впрочем, эти данные могут изменяться в зависимости от выбросов на Солнце и их влияния на атмосферу Земли.

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Как улучшить самочувствие во время метеоударов

Реакция каждого человека имеет разную реакцию на возмущение магнитного поля Земли. Кое-кто сильно страдает из-за колебаний магнитного поля, а кто-то вообще не испытывает влияния.

Предлагаем воспользоваться универсальными советами самопомощи во время магнитных бурь:

1. Правильный сон. Медики советуют ложиться спать до 00:00 и вставать без будильника. Не стоит спать слишком много – это только усугубит самочувствие.

2. Больше движения. Отдавайте предпочтение пешим прогулкам, плаванию, гимнастике, йогой, стретчингу. Но не слишком истощайте себя в спортзалах разными нагрузками.

3. Следите за правильным питанием и откажитесь от кофе, алкогольных напитков, энергетиков. Выбирайте травяные чаи и пейте чистую воду. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей, меньше – фастфуда, жирной и жареной пищи.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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