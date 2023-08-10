На Землі триває шестибальна магнітна буря: коли закінчиться

На Землі триває одна з найпотужніших за весь серпень магнітна буря. Це може спровокувати у людей погіршення самопочуття та сильні головні болі.

За даними Meteoagent, від 9 по 11 серпня потужність метеоудару становитиме 6 балів з 10. До цього науковці фіксували навіть семибальну магнітну бурю 8 серпня.

Спокійніше стане вже 12 серпня, коли метеоудар буде 4 бали з 10. Загалом до кінця серпня буде спокійно. Утім, ці дані можуть ще змінюватися в залежності від викидів на Сонці та їхнього впливу на атмосферу Землі.

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Як покращити самопочуття під час метеоударів

Реакція кожної людини має різну реакцію на збурення магнітного поля Землі. Дехто сильно страждає через коливання магнітного поля, а хтось – взагалі не відчуває впливу.

Пропонуємо скористатися універсальними порадами самодопомоги під час магнітних бур:

1. Правильний сон. Медики радять лягати спати до 00:00 та вставати без будильника. Не варто спати занадто багато – це тільки погіршить самопочуття.

2. Більше руху. Надавайте перевагу пішим прогулянка, плаванню, гімнастикою, йогою, стретчингом. Але не надто виснажуйте себе в спортзалах різними навантаженнями.

3. Стежте за правильним харчуванням та відмовтеся від кави, алкогольних напоїв, енергетиків. Обирайте трав'яні чаї та пийте більше чистої води. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів, менше – фастфуду, жирної та смаженої їжі.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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