На Земле продолжается трехдневная магнитная буря: как улучшить самочувствие

В июне будет несколько волн магнитных бурь разной мощности. Сейчас же идет трехдневный метеоудар, которому ученые дали 3 балла из 10.

По данным Meteoagent, магнитная буря в три балла продлится с 3 по 5 июня. В это время люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения и обострение хронических болезней.

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Специалисты оценивают этот трехдневный метеоудар как слабый. Однако людям с хроническими болезнями, метеозависимым и пожилым людям нужно быть осторожными, потому что они особенно испытывают влияние вспышек на Солнце на геомагнитное поле Земли.

Магнитные бури в начале июня 2023 года

Календарь магнитных бурь на июнь:

Слабые магнитные бури в 2 балла: 1, 6-15, 17, 21-30 июня.

Слабые магнитные бури в 3 балла: 3-5 июня.

Сильные магнитные бури в 4 балла: 2, 16 июня.

Мощные магнитные бури в 5 баллов: 18-20 июня.

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Как защититься от воздействия магнитных бурь

Медики советуют вести здоровый образ жизни, хорошо высыпаться и ложиться спать в одно и то же время. Следует отказаться от жирной и жареной пищи, алкогольных напитков и кофе. Также не нужно переедать.

Занимайтесь спортом в меру, не стоит выбирать изнурительные интенсивные тренировки. Предпочитайте пешие прогулки и время, проведенное на свежем воздухе. Свое жилье регулярно проветривайте.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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