На Земле продолжаются сильные магнитные бури: когда стабилизируется ситуация
С 14 сентября Землю накрыла сильная магнитная буря, которая продлится несколько дней. Ее мощность колеблется от 4 до 7 баллов.
По данным Meteoagent, 17-18 сентября мощность метеоудара составит 6 баллов из 10. Уже на следующий день произойдет спад – до 5 баллов.
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Относительно спокойным периодом будет 20-23 сентября, когда магнитная буря прогнозируется только в 2 балла. Такие взрывы на Солнце в большинстве своем не оказывают сильного влияния на человека.
23 августа снова произойдет усиление. В этот день магнитная буря ожидается в 4 балла из 10.
Что такое магнитные бури и как они влияют на организм
Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Эти явления оказывают влияние на работу систем связи и человеческий организм.
В основном, магнитные бури могут вызвать дискомфорт для метеозависимых людей. У чувствительных людей проявляются следующие симптомы:
- головные боли и головокружение;
- раздражительность и подавленное настроение;
- повышение или понижение давления;
- проблемы со сном;
- боль в суставах;
- апатия и тревога;
- депрессия, причины для которой нет;
- нарушение в работе сердечно-сосудистой системы;
- обострение хронических заболеваний.
Как помочь организму во время магнитных бурь
Интенсивность магнитных бурь на прямую оказывает влияние на состояние человека. Чтобы не было негативных последствий, в опасные дни нужно правильно питаться и заниматься спортом.
Кроме этого, метеозависимым людям следует следить за своим режимом дня: вовремя ложиться спать и иметь полноценный отдых.
В такие дни следует пить больше воды, чая, отказаться от алкогольных напитков и кофе. Старайтесь избегать стресса и конфликтов.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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