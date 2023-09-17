На Землі тривають сильні магнітні бурі: коли стабілізується ситуація

Від 14 вересня Землю накрила сильна магнітна буря, яка триватиме кілька днів. Її потужність коливається від 4 до 7 балів.

За даними Meteoagent, 17-18 вересня потужність метеоудару становитиме 6 балів з 10. Вже наступного дня відбудеться спад – до 5 балів.

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Відносно спокійним періодом буде 20-23 вересня, коли магнітна буря прогнозується тільки у 2 бали. Такі вибухи на Сонці здебільшого не мають сильного впливу на людину.

23 серпня знову відбудеться посилення. Цього дня магнітна буря очікується у 4 бали з 10.

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Що таке магнітні бурі та як вони впливають на організм

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, яке може тривати від кількох годин до кількох днів. Ці явища впливають на роботу систем зв'язку та людський організм.

Здебільшого, магнітні бурі можуть спричинити дискомфорт для метеозалежних людей. У чутливих людей проявляються такі симптоми:

головний біль та запаморочення;

дратівливість та пригнічений настрій;

підвищення чи зниження тиску;

проблеми зі сном;

біль у суглобах;

апатія та тривога;

депресія, причини для якої немає;

порушення в роботі серцево-судинної системи;

загострення хронічних захворювань.

Як допомогти організму під час магнітних бур

Інтенсивність магнітних бур на пряму впливає на стан людини. Аби не було негативних наслідків, у небезпечні дні треба правильно харчуватися та займатися спортом.

Крім цього, метеозалежним людям варто стежити за своїм режим дня: вчасно лягати спати та мати повноцінний відпочинок.

У такі дні варто пити більше води, чаю, відмовитися від алкогольних напоїв та кави. Старайтеся уникати стресу та конфліктів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що експерти з харчування впевнені, що обмежувати себе у деяких фруктах потрібно, аби не зашкодити здоров'ю.

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