На Земле продолжаются сильные магнитные бури: когда стабилизируется ситуация

С 14 сентября Землю накрыла сильная магнитная буря, которая продлится несколько дней. Ее мощность колеблется от 4 до 7 баллов.

По данным Meteoagent, 17-18 сентября мощность метеоудара составит 6 баллов из 10. Уже на следующий день произойдет спад – до 5 баллов.

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Относительно спокойным периодом будет 20-23 сентября, когда магнитная буря прогнозируется только в 2 балла. Такие взрывы на Солнце в большинстве своем не оказывают сильного влияния на человека.

Видео дня

23 августа снова произойдет усиление. В этот день магнитная буря ожидается в 4 балла из 10.

Что такое магнитные бури и как они влияют на организм

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Эти явления оказывают влияние на работу систем связи и человеческий организм.

В основном, магнитные бури могут вызвать дискомфорт для метеозависимых людей. У чувствительных людей проявляются следующие симптомы:

головные боли и головокружение;

раздражительность и подавленное настроение;

повышение или понижение давления;

проблемы со сном;

боль в суставах;

апатия и тревога;

депрессия, причины для которой нет;

нарушение в работе сердечно-сосудистой системы;

обострение хронических заболеваний.

Как помочь организму во время магнитных бурь

Интенсивность магнитных бурь на прямую оказывает влияние на состояние человека. Чтобы не было негативных последствий, в опасные дни нужно правильно питаться и заниматься спортом.

Кроме этого, метеозависимым людям следует следить за своим режимом дня: вовремя ложиться спать и иметь полноценный отдых.

В такие дни следует пить больше воды, чая, отказаться от алкогольных напитков и кофе. Старайтесь избегать стресса и конфликтов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что эксперты по питанию уверены, что ограничивать себя в некоторых фруктах нужно, чтобы не помешать здоровью.

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