На Землю надвигается четырехдневная магнитная буря: когда именно та какая опасность

Магнитные бури в мае 2023 - когда будут опасные дни в мае и как улучшить здоровье во время метеоударов

В скором времени Землю накроет четырехдневная магнитная буря, которая начнется 23 мая. В это время люди испытывают ухудшение самочувствия.

Самым опасным днем станет 24 мая. Ожидается метеоудар мощностью 5 баллов из 10.

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Вспышки на Солнце, всколыхнувшие атмосферу нашей планеты, будут в период с 23 по 26 мая. Их мощные предварительно оцениваются в 4-5 баллов. Об этом свидетельствуют данные Meteoagent.

С 17 по 22 мая магнитные бури ожидаются мощностью 2 балла, то есть слабые. С 23 числа начнется определенное обострение, которое продлится до 26 мая. Также 28 мая ожидается магнитная буря в 4 балла, остальные дни будут спокойными.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Соблюдайте несколько простых правил, чтобы лучше чувствовать себя в эти опасные дни:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая, пейте кофе.

Откажитесь от алкогольных напитков, кальяна и сигарет.

Готовьте свежие блюда из сезонных овощей и зелени, ограничит потребление жареной, острой и жирной пищи.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов, меньше нервничайте.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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