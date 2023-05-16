На Землю насувається чотириденна магнітна буря: коли саме та яка небезпека

Незабаром Землю накриє чотириденна магнітна буря, яка розпочнеться 23 травня. У цей час люди відчувають погіршення самопочуття.

Найнебезпечнішим днем буде 24 травня. Очікується метеоудар потужністю 5 балів з 10.

Читайте також: Магнітні бурі у травні: яких днів треба остерігатися та чому

Спалахи на Сонці, які сколихнуть атмосферу нашої планети, будуть в період з 23 по 26 травня. Їхня потужні попередньо оцінюється в 4-5 балів. Про це свідчать дані Meteoagent.

Від 17 по 22 травня магнітні бурі очікуються потужністю 2 бали, тобто слабкі. Від 23 числа розпочнеться певне загострення, яке триватиме до 26 травня. Також 28 травня буде очікується магнітна буря в 4 бали, інші дні будуть спокійними.

Відео дня

Читайте також: У травні очікується кілька сильних магнітних бур: коли саме

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Дотримуйтеся кількох простих правил, аби краще почуватися в ці небезпечні дні:

Пийте більше чистої води та трав'яного/зеленого чаю, пийте менше кави.

Відмовтеся від алкогольних напоїв, кальяну та цигарок.

Готуйте свіжі страви з сезонних овочів та зелені, обмежте споживання смаженої, гострої та жирної їжі.

Обирайте прогулянки на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.

Регулярно провітрюйте кімнату, а перед сном приймайте контрастний душ.

Уникайте стресових ситуацій та конфліктів, менше нервуйте.

Читайте також: Кінець травня буде напруженим: коли саме очікувати на магнітні бурі

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!