'Начнут наступление со всех сторон': астролог назвал даты, когда РФ устроит новую мощную атаку на Украину

Россия не отказалась от своих планов в отношении Украины и может устроить новое наступление уже в феврале 2023 года. Напряженный транзит Меркурия во второй половинке месяца принесет нежданные события и неприятности.

Об этом "Главреду" заявил астролог Влад Росс. "Путин, как известно, любит символичные даты, поэтому 22-24 февраля российские войска вновь могут начать наступление на территорию Украины со всех сторон. Также в это время возможно усиление ракетных ударов", – сказал он.

В то же время Росс отметил, что после 11 февраля, когда Меркурий перейдет в знак Водолея, будет благоприятный период для того, чтобы строить планы на будущее, решать финансовые вопросы, запускать тренинги.

"Меркурий в Водолее всегда предоставляет прекрасные возможности найти новых друзей. Поэтому две вторые декады февраля будут просто прекрасным временем в этом смысле. Водолей в Меркурии чувствует себя весьма уверенно, хоть в этом знаке зодиака и не обладает особо большими достоинствами. Однако интеллектуальная деятельность в этот период получит стремительное развитие", – подчеркнул астролог.

Возможны и некоторые успехи на фронте – вероятно, ВСУ удастся прорвать оборону врага на каких-то участках благодаря неординарным подходам.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.