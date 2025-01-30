Над Вашингтоном столкнулись самолет и вертолет: на бортах находились 67 человек (фото)

В ночь на 30 января пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом во время захода на посадку вблизи Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, после чего оба воздушных судна упали в реку. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Как сообщает CNN со ссылкой на Федеральное авиационное управление США, Минобороны и другие правительственные ведомства, авария произошла с самолетом рейса 5342 авиакомпании American Airlines. Это был региональный Bombardier CRJ700, вылетевший из города Уичита, штат Канзас.

По предварительной информации, во время посадки самолет столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk армии США. На борту вертолета находились три члена экипажа, однако VIP-пассажиров он не перевозил. Вертолет вылетел из форта Белвуар, армейской базы в Виргинии.

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В результате столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак неподалеку от аэропорта. На месте аварии идет масштабная поисково-спасательная операция, в которой задействованы водолазы.

Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана временно закрыли из-за чрезвычайной ситуации. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, федеральные и местные правоохранительные органы совместно работают на месте происшествия, пытаясь спасти как можно больше жизней.

Напомним, авиакатастрофа в Казахстане: самолет сбил российский ЗРК "Панцирь-С1".

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