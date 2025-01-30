Над Вашингтоном зіткнулись літак та гелікоптер: на бортах перебувало 67 людей (фото)

У ніч на 30 січня пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером під час заходу на посадку поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні, після чого обидва повітряні судна впали в річку. На борту літака перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу.

Як повідомляє CNN із посиланням на Федеральне авіаційне управління США, Міноборони та інші урядові відомства, аварія сталася з літаком рейсу 5342 авіакомпанії American Airlines. Це був регіональний Bombardier CRJ700, який вилетів із міста Вічіта, штат Канзас.

За попередньою інформацією, під час посадки літак зіткнувся з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 Black Hawk армії США. На борту вертольота перебували три члени екіпажу, проте VIP-пасажирів він не перевозив. Гелікоптер вилетів із форту Белвуар, армійської бази у Вірджинії.

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Внаслідок зіткнення обидва повітряні судна впали у річку Потомак неподалік аеропорту. На місці аварії триває масштабна пошуково-рятувальна операція, в якій задіяні водолази.

Національний аеропорт імені Рональда Рейгана тимчасово закрили через надзвичайну ситуацію. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, федеральні та місцеві правоохоронні органи спільно працюють на місці події, намагаючись урятувати якомога більше життів.

Нагадаємо, авіакатастрофа у Казахстані: літак збив російський ЗРК "Панцир-С1".

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