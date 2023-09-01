Нанесли ущерб на 200 млн долларов: появилось видео спецоперации ГУР по уничтожению Ил-76 в Пскове

В ночь на 30 августа в Пскове (Российская Федерация) беспилотники атаковали аэродром и уничтожили два самолета Ил-76. Блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что вражеская техника была уничтожена с помощью средств поражения, средства на которые собрали украинцы.

Об этом он сообщил в своем Telegram. Стерненко отметил, что общая сумма ущерба, нанесенная врагу, составила около 200 миллионов долларов. Также блоггер показал видео с уничтожением вражеских самолетов.

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"Уникальное видео спецоперации в Пскове! Совместно с Главным управлением разведки за ваши средства нами были поставлены средства поражения, которые уничтожили 2 Ил-76, серьезно повредили еще 2 и поразили еще несколько самолетов", – сказал Сергей Стерненко.

По его словам, Ил-76 был уничтожен украинской разработкой, о закупке которой не отчитывались. Что это были за средства и что они умеют – пока рассказывать не будут.

"Но гарантируем – на так называемой России будет и дальше взрываться! Война возвращается туда, откуда пришла — к россиянам. И мы сделаем все, чтобы уничтожать военный потенциал оккупантов. К победе!" – добавил Стерненко.

Напомним, ночью 30 августа и утром Россию массированно атаковали дроны. Под ударом оказались Псков, Тула, Брянск, Орловская область, Москва и регион, Рязань и Калужская область. В результате атаки были уничтожены два крупных транспортных самолета Ил-76 от 334-го авиаполка.

Позже в сети показали новые спутниковые снимки Псковского военного аэродрома "Кресты" после атаки беспилотников.

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