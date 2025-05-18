Нарушение правил военного учета: какое имущество могут конфисковать у военнообязанного

В случае нарушения правил военного учета и неуплаты соответствующего штрафа, нарушителям грозит арест банковских счетов и имущества — в частности, жилья и авто.

Уплатить штраф нужно в течение 15 дней с момента получения постановления.

Важно: после оплаты нужно обязательно прислать квитанцию в районный ТЦК и СП, который наложил штраф.

Что будет, если штраф не оплатить

В случае неуплаты ТЦК и СП передает постановление государственному исполнителю.

размер штрафа удваивается – от 34 000 до 56 000 грн;

прилагаются расходы исполнительного производства;

государственный исполнитель может арестовать банковские счета и имущество (движимое и недвижимое);

арест производится с возможностью дальнейшей продажи этого имущества.

Как именно происходит арест

Арест налагается путем вынесения постановления:

арест средств или имущества должника;

описание и арест имущества.

Сумма ареста учитывает штраф, исполнительный сбор и расходы исполнительного производства.

Какое имущество не могут конфисковать

Согласно закону, не подлежат аресту или принудительной продаже:

предметы повседневного обихода (посуда, белье, гигиенические средства, одежда, обувь, вещи детей);

лекарства, очки, другие медицинские средства;

минимальный набор мебели и техники: 1 кровать, стул, стол, шкаф, холодильник, телевизор, ПК – на семью;

запасы пищи и воды на 3 месяца или средства на их приобретение (в пределах 3 минимальных зарплат на человека);

предметы религиозного или профессионального назначения, если они единственный источник дохода;

топливо для приготовления пищи и отопления в отопительный сезон;

ограниченное количество домашних животных (один скот, две пары кроликов, 5 птиц) и корма для них;

инвентарь и семена для индивидуального сельского хозяйства;

средства реабилитации и автомобили, предоставленные по медицинским показаниям;

награды, ордена, призы.

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Могут забрать квартиру или дом

Если сумма долга не превышает 160 000 грн., единственное жилье и земельный участок под ним не подлежат взысканию.

В случае, если долг превышает эту сумму и у должника нет иного имущества или денежных средств:

взыскание накладывается сначала на другие объекты: земельные участки, гаражи, незавершенное строительство;

жилье, в котором должник проживает постоянно, изымается только как последнее мероприятие.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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