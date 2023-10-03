Нацгвардейцы эффектно уничтожили оккупантов на собственных позициях (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидацией противника занимаются бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Защитники Украины нанесли точный удар по позициям врага. Видео было опубликовано на странице Нацгвардии в X (Twitter).

"Оккупанты роют себе могилы. Пока захватчики готовили фортификационную линию, они даже не догадывались, что их ждет", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что аэроразведчики закопали оккупантов вместе с лопатами. На видео можно увидеть, как нацгвардейцы обнаружили российских захватчиков, когда они рыли окопы.

На следующих кадрах виден точный удар, а затем мощный взрыв и густой серый дым.

"Отправляем врага под землю. Если им и место в Украине, то только в качестве удобрения!" – добавили в Нацгвардии.

Напомним, в Херсонской области был ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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