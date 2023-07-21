Названа возможная преемница Ткаченко: все подробности скандала с министром культуры

Скандального министра культуры Александра Ткаченко, вероятно, заменит вместо Олеся Островская-Люта, которая сейчас возглавляет Художественный Арсенал. Ткаченко уже подал заявление об отставке на фоне громкого скандала.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Подробности скандала

Решение об увольнении министра культуры Александра Ткаченко могло стать результатом критики министра из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое народ считает нецелесообразным в условиях войны.

Министра также критиковали за решение потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. В своем обращении к украинцам 20 июля президент подчеркнул, что каждый проект, который возможно реализовать с помощью внебюджетных средств, должен реализовываться именно так.

"Музеи, культурные центры, символы, сериалы - все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Не государственные. Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый - найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны сейчас. А в мире есть люди, которые могут помочь. ной политики Украины", – сказал Зеленский.

На фоне этого Ткаченко сообщил о подаче в отставку, указав причиной "волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны".

Отметим, что на финансирование киноиндустрии государство собирается потратить около 400 миллионов гривен. Эти средства были заложены в бюджет еще в прошлом году. В частности, речь идет о 53 проектах – художественных телесериалах и документальных фильмах.

Сам министр культуры заявлял, что у всех фильмов есть актуальная тематика – о войне. Возмущенные украинцы считают, что такие деньги нужно направлять на нужды армии.

"Эти произведения, которые должны быть созданы, останутся собственностью государства. Это важно. Собственностью налогоплательщиков в дальнейшем. И это нормально, что во время войны государство поддерживает, в частности, и производство сериалов. Так поступали все, в том числе и во время Второй мировой войны, американцы и британцы, и не только за деньги меценатов", - заявлял Тка.

К примеру, речь идет о заказе за 33 млн грн из бюджета сериала "ПГТ Ингулец" о харьковских айтовцах и президенте ФК "Ингулец" Александре Поворознюке, продюсером которого должен стать украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов.

Украинцев возмутила такая трата бюджетных средств.

Также стало известно, что Минкульт выделяет на производство продукта от компаний, работавших на российский рынок, миллионы гривен.

Госпредприятием Иновещания был проведен "художественный конкурс" на фильмы и сериалы. Победителями стали компании ООО "Украинский продакшн ХАБ" и ООО "КС Продакшн". Раньше их учредители работали на российском рынке и в российских проектах.

К примеру, за 8,5 млн грн компания "Украинский продюсерский хаб" снимет сериал "Поезд". Она входит в группу Владислава Ряшина, ставшего продюсером российского фильма "Сердце Пармы", вышедшего в 2022 году, снятого при поддержке российского Фонда кино и канала "Россия 1".

Кроме того, 10 миллионов гривен было выделено на новогоднюю комедию "Санаторий "Незабудка" от компании "Рики-Тики-Тави"".

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Также Верховная Рада поддержала выделение средств для завершения строительства Национального музея Голодомора-геноцида. Глава Минкульта считал целесообразным выделение из государственного бюджета более 500 миллионов гривен.

Ткаченко утверждал, что музей Голодомора после победы Украины будет очень интересным объектом "для того, чтобы мир узнал, из-за чего и почему россияне начали против нас войну, которая действительно длится много лет".

"Я считаю, что такие вещи, которые говорят о тех страданиях, которые наносили украинскому народу в течение десятилетий со стороны Москвы, должны найти свое отражение в музее. Если кто-то говорит о том, что музей не нужно строить во время войны, пусть приведет аргументы, кроме того, что нужно тратить средства на восстановление. Они есть. Восстановление продолжается. Также нужно выйти. Также нужно выйти.

Президент Зеленский поручил Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры Ткаченко. Сам Ткаченко уже подтвердил, что подал заявление об отставке.

Напомним, Россия снова обстреляла Одессу.

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