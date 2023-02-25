Названы лучшие продукты, улучшающие память

Мозг человека иногда тоже нуждается в так называемой "подзарядке". Для улучшения его работы и для улучшения памяти человеку следует употреблять ряд витаминов и микроэлементов, которые будут стимулировать работу первого по важности органа.

Кроме отдыха мозг можно "перезагрузить" и насытить его правильно подобранными продуктами/ Французское издание News-24 обнародовало список продуктов для здоровья мозга, которые помогут вам "поддерживать разум в форме".

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Лиственная зелень

Шпинат, капуста, салат и т.д. – они богаты бета-каротином, фолиевой кислотой, лютеином и витамином К.

Орехи

Они являются источником белка и полезных жиров, наполненных омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами, положительно влияющими на когнитивные показатели.

Кофе и чай

Напитки с кофеином могут повышать способность мозга к обработке информации, а кофе также содержит множество мощных антиоксидантов, которые могут помочь поддерживать здоровье мозга. Зеленый чай, например, богат L-теанин. Эта мощная аминокислота может помочь справиться со стрессом и тревогой.

Помидоры – благодаря высокому содержанию каротиноида ликопена можно предотвратить когнитивные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Цельнозерновые продукты – поддерживают не только здоровье сердечно-сосудистой системы, но и содержат антиоксидант, который помогает уменьшить присутствие свободных радикалов и предотвращает неврологические расстройства.

Брокколи тоже входит в список лучших продуктов для здоровья мозга. Она содержит высокие дозы глюкозонолатов. В сочетании с водой эти соединения образуют изотиоцианаты, мощные метаболиты, которые, как известно, обладают нейропротекторными свойствами.

Лосось и тунец содержит много омега-3 жирных кислот, которые связаны со многими положительными последствиями для здоровья, в частности для мозга. В частности, эти здоровые жиры связаны с понижением уровня бета-амилоида в крови. Этот вредный белок образует сгустки в мозге, часто приводящие к болезни Альцгеймера.

Ягоды являются одним из лучших продуктов для мозга, поскольку они наполнены флавоноидами. Эти природные пигменты не только делают ягоды красочными, но и улучшают работу мозга, особенно когда дело касается памяти.

Темный шоколад – полон антиоксидантов, флавоноидов и кофеина, что делает его одним из самых полезных для мозга продуктов.

Семена – содержат столько же питательных веществ, сколько и орехи, в частности, они богаты витамином Е. Например тыквенные семена также являются мощным источником антиоксидантов и важных минералов, таких как медь, железо, магний и цинк. Каждый из этих минералов может помочь защититься от снижения когнитивных функций или расстройств мозга, включая болезнь Альцгеймера, депрессию и даже эпилепсию.

Яйца содержат много важных витаминов группы B, включая B6, B12 и B9 (фолиевую кислоту). Исследования показывают, что эти витамины могут помочь предотвратить уменьшение мозга и замедлить умственный упадок у пожилых людей.

Куркума содержит куркумин, который связывается с различными положительными последствиями для здоровья мозга, от защиты от болезни Альцгеймера до поддержания роста клеток мозга.

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