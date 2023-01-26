Названы наиболее актуальные цветовые сочетания в 2023 году

Как правильно сочетать цвета в образе - модные тренды 2023

В 2023 году необязательно носить только однотонные образы, total black или безликие вещи. Стилисты рекомендуют выбирать яркие и модные цвета, которые нужно удачно соединить.

Речь идет именно о модном сочетании цветов и оттенков. К примеру, в одном образе можно сочетать красный и фиолетовый или различные оттенки серого.

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Одним из самых модных цветов 2023 года является пурпурный. Его можно объединить с любым другим цветом.

Различные оттенки серого в одном образе

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

Красный + фиолетовый

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

Светло-розовый + беж

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

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Небесно-голубой + винный

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

Различные оттенки зеленого в одном образе

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

Глубокий синий + черный

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

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Оранжевый + золотой металлик

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

Пастельный желтый + белый

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

Кипячено белый + молочный

Как правильно сочетать цвета в одном образе в 2023 году – советы стилиста

Напомним, что известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

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