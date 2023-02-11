Названы ошибки, которые совершает каждый из нас при пользовании ноутбуком

Едва ли не каждый владелец ноутбука позволяет себе ставить чашку с кофе или чаем у гаджета. А вечером мы усаживаемся на диване, ставим ноутбук на колени или на мебель и просматриваем какие-то видео.

Эти вредные привычки могут привести к тому, что ваш гаджет сломается или начнет некорректно работать. Эксперт по ремонту девайсов в комментарии UAPortal рассказал, как правильно пользоваться ноутбуком, чтобы он прослужил вам как можно дольше.

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Никогда не ставьте у гаджета чашку или стакан с любым напитком, иначе вы можете разлить жидкость на ноутбук и он либо заперт, либо внутри девайса начнут ржаветь платы.

Не ешьте во время работы за ноутбуком. Крошками можно засорить клавиатуру и под ее клавиши попадет мусор.

Если вы держите ноутбук постоянно на зарядке, его батарея скорее станет непригодной. Старайтесь отсоединять шнур каждый раз, как заряд аккумулятора приблизится к 70-85%. Кстати, разряжать батарею ноутбука до нуля тоже не стоит – современные литийные батареи не подвержены перезаряду, и у них нет проблем, связанных с профилями заряда. Подключайте ноутбук к сети как минимум, когда на нем осталось 20% заряда.

Зимой старайтесь не выносить ноутбук на холод без чехла или без сумки-переноски. Холод влияет на экран гаджета и его аккумулятор. Также не стоит пользоваться гаджетом, если вы только что занесли его с улицы. Дайте устройству нагреться до комнатной температуры.

Аккуратнее вставляйте и вынимайте из ноутбука шнуры и флешки. Качающиеся USB-порты повлияют на работу материнских плат. Да и вообще могут стать непригодными к пользованию.

Когда вы закрываете ноутбук, делайте это осторожно, не хлопайте крышкой. Ее вообще лучше лишний раз не закрывать, а клавиатуру, чтобы она не покрывалась пылью, можно прикрывать легкой книгой или листом картона. Подойдет и коврик для мыши.

Если у вас дома есть кошки или крысы, старайтесь сделать так, чтобы у них не было доступа к ноутбуку, или к его зарядному шнуру. В противном случае они могут погрызть гаджет и их детали.

Никогда не ставьте работающий ноутбук на мягкую мебель, не берите с собой в постель и не ставьте его себе на колени. Так вы будете способствовать тому, чтобы на охлаждающую систему (вентиляторы, находящиеся внутри девайса) не попадала пыль и внутренности вашего гаджета не засорялись.

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Когда ноутбук стоит на твердой поверхности, его вентиляционные отверстия на днище и по бокам открыты и свободно пропускают потоки воздуха. А когда вы берете с собой включенный лэптоп в постель или ставите его на диван, мягкие одеяла или подушки, они блокируют вентиляционные отверстия и он будет перегреваться.

Если у вас нет специальной подставки под ноутбук, может воспользоваться любой книгой или жестким журналом.

Никогда не следует поднимать ноутбук, держа его за экран. Так можно повредить петли, скрепляющие верхнюю часть ноутбука с нижней. Также при таком обращении с ноутом вы сжимаете его матрицу, поэтому дисплей может испортиться.

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