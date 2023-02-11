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Технологии

Названы ошибки, которые совершает каждый из нас при пользовании ноутбуком

Былим Елена

Названы ошибки, которые совершает каждый из нас при пользовании ноутбуком

Едва ли не каждый владелец ноутбука позволяет себе ставить чашку с кофе или чаем у гаджета. А вечером мы усаживаемся на диване, ставим ноутбук на колени или на мебель и просматриваем какие-то видео.

Эти вредные привычки могут привести к тому, что ваш гаджет сломается или начнет некорректно работать. Эксперт по ремонту девайсов в комментарии UAPortal рассказал, как правильно пользоваться ноутбуком, чтобы он прослужил вам как можно дольше.

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Никогда не ставьте у гаджета чашку или стакан с любым напитком, иначе вы можете разлить жидкость на ноутбук и он либо заперт, либо внутри девайса начнут ржаветь платы.

Не ешьте во время работы за ноутбуком. Крошками можно засорить клавиатуру и под ее клавиши попадет мусор.

Если вы держите ноутбук постоянно на зарядке, его батарея скорее станет непригодной. Старайтесь отсоединять шнур каждый раз, как заряд аккумулятора приблизится к 70-85%. Кстати, разряжать батарею ноутбука до нуля тоже не стоит – современные литийные батареи не подвержены перезаряду, и у них нет проблем, связанных с профилями заряда. Подключайте ноутбук к сети как минимум, когда на нем осталось 20% заряда.

Зимой старайтесь не выносить ноутбук на холод без чехла или без сумки-переноски. Холод влияет на экран гаджета и его аккумулятор. Также не стоит пользоваться гаджетом, если вы только что занесли его с улицы. Дайте устройству нагреться до комнатной температуры.

Аккуратнее вставляйте и вынимайте из ноутбука шнуры и флешки. Качающиеся USB-порты повлияют на работу материнских плат. Да и вообще могут стать непригодными к пользованию.

Когда вы закрываете ноутбук, делайте это осторожно, не хлопайте крышкой. Ее вообще лучше лишний раз не закрывать, а клавиатуру, чтобы она не покрывалась пылью, можно прикрывать легкой книгой или листом картона. Подойдет и коврик для мыши.

Если у вас дома есть кошки или крысы, старайтесь сделать так, чтобы у них не было доступа к ноутбуку, или к его зарядному шнуру. В противном случае они могут погрызть гаджет и их детали.

Никогда не ставьте работающий ноутбук на мягкую мебель, не берите с собой в постель и не ставьте его себе на колени. Так вы будете способствовать тому, чтобы на охлаждающую систему (вентиляторы, находящиеся внутри девайса) не попадала пыль и внутренности вашего гаджета не засорялись.

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Когда ноутбук стоит на твердой поверхности, его вентиляционные отверстия на днище и по бокам открыты и свободно пропускают потоки воздуха. А когда вы берете с собой включенный лэптоп в постель или ставите его на диван, мягкие одеяла или подушки, они блокируют вентиляционные отверстия и он будет перегреваться.

Если у вас нет специальной подставки под ноутбук, может воспользоваться любой книгой или жестким журналом.

Никогда не следует поднимать ноутбук, держа его за экран. Так можно повредить петли, скрепляющие верхнюю часть ноутбука с нижней. Также при таком обращении с ноутом вы сжимаете его матрицу, поэтому дисплей может испортиться.

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