Названы семь категорий украинцев, имеющих право на льготы на оплату газа

Кто из украинцев имеет право на получение льготы на оплату газа

Влияние высоких тарифов на газ становится болезненным для многих украинцев во время отопительного сезона. Поэтому некоторые категории населения могут получить льготы на коммунальные услуги. Ресурс "ГазПравды" рассказывает, кто может воспользоваться скидками на газ.

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Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", такое право на льготы имеют:

Участники боевых действий – право на 75% скидки;

Участники войны – право на 50% скидки;

Лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидка;

Члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны – 100% скидка;

Лица с особыми заслугами перед Родиной – 100% скидка;

Родители умершего лица с особыми наградами – 100% скидка;

Вдова (вдовец) лица с особыми наградами – 100% скидка.

Стоит отметить, что скидка на газ предоставляется не за весь объем потребленного газа, а только на социальную норму, которая рассчитывается отдельно для каждого домохозяйства и зависит от количества членов семьи проживающих вместе льготника льготника и вида потребления природного газа.

В зависимости от вида потребления природного газа применяются следующие социальные нормы:

Приготовление пищи и подогрев воды:

Плита газовая с централизованной поставкой горячей воды: 3,3 куб. м на 1 человека в месяц.

Плита газовая без централизованной поставки горячей воды и газового водонагревателя: 5,4 куб. м на 1 человека в месяц.

Плита газовая и газовый водонагреватель: 10,5 куб. м на 1 человека в месяц.

Индивидуальное отопление: 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в течение отопительного периода.

Социальная норма для оплаты отопления льготниками составляет:

Для всех граждан: 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении и имеющее право на льготу. Дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Для семей, состоящих из нетрудоспособных лиц: 42 кв. м отапливаемой площади на каждого человека, имеющего право на льготу. Дополнительно 21 кв. м на семью.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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