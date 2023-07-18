Названо сім категорій українців, які мають право на пільги на оплату газу

Вплив високих тарифів на газ стає болючим для багатьох українців під час опалювального сезону. Тому деякі категорії населення мають можливість отримати пільги на комунальні послуги. Ресурс "ГазПравда" розповідає, хто може скористатися знижками на газ.

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Згідно зі Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", таке право на пільги мають:

Учасники бойових дій – право на 75% знижки;

Учасники війни – право на 50% знижки;

Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижка;

Члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни – 100% знижка;

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною – 100% знижка;

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Батьки померлої особи з особливими заслугами – 100% знижка;

Вдова (вдівець) особи з особливими заслугами – 100% знижка.

Варто зазначити, що знижка на газ надається не за весь обсяг спожитого газу, а лише на соціальну норму, яка розраховується окремо для кожного домогосподарства і залежить від кількості членів сім'ї пільговика, що проживають разом, та виду споживання природного газу.

Залежно від виду споживання природного газу, застосовуються такі соціальні норми:

Приготування їжі та підігрів води:

Плита газова з централізованим постачанням гарячої води: 3,3 куб. м на 1 особу на місяць.

Плита газова без централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача: 5,4 куб. м на 1 особу на місяць.

Плита газова та газовий водонагрівач: 10,5 куб. м на 1 особу на місяць.

Індивідуальне опалення: 4 куб. м на 1 кв. м опалювальної площі на місяць протягом опалювального періоду.

Соціальна норма для оплати опалення пільговиками складає:

Для всіх громадян: 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні та має право на пільгу. Додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Для сімей, які складаються з непрацездатних осіб: 42 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка має право на пільгу. Додатково 21 кв. м на сім'ю.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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