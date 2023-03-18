Не будет урожая: какие овощи категорически запрещено сажать рядом

Некоторые овощи категорически нельзя сажать рядом, потому что они имеют общие заболевания или соперничают за питательные вещества в почве. Так, растения могут пострадать от неправильного соседства.

Об этом говорится в Telegram-канале "Город и сад UA". Там назвали список овощей и фруктов, которые не следует высаживать друг возле друга, поскольку это испортит урожай.

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Какие овощи нельзя сажать рядом

1. Морковь и зелень.

Морковь очень плохо употребляется рядом с укропом, петрушкой, листовой горчицей. Все потому, что моркови не хватит влаги и питательных веществ, которые будут вытягивать зелень.

2. Сладкий перец и бобовые.

Перец и бобовые культуры имеют общее грибковое заболевание – антракноз. Если появится на одной из этих культур, быстро распространится и на соседнюю.

Возле бобовых и перца также не стоит сажать дыню и клубнику, часто болеющих антракнозом.

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3. Помидоры и огурцы.

Помидоры и огурцы не самые лучшие соседи на огороде. Все потому, что огурцы любят обильный полив и выделяют много влаги, а помидоры любят более засушливую среду. Если влаги будет много, то помидоры начнут гнить.

Что нельзя сажать у помидор на огороде

4. Картофель и пасленовые.

Картошку не стоит сажать рядом с помидорами, сладким и острым перцем, баклажанами. Эти растения имеют одинаковые болезни. Если они будут расти рядом, то просто "обменяются" вредителями. А еще на пасленовых посадках быстро заводятся колорадские жуки.

Возле картофеля лучше всего посадить лук, чеснок, свеклу, фасоль, горчицу. Они отпугивают вредителей картофеля.

5. Помидоры и капуста.

Помидоры и капуста будут соревноваться за питательные вещества из почвы, которые требуются обоим в большом количестве. Но на обеих культурах питания не хватает и они будут голодать.

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5. Кабачки и дыня или огурцы.

У этих растений общие грибковые заболевания, и их лучше разделить. Также кабачки плохо растут рядом с родственными видами – патиссонами и тыквой.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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