Не кричать и не ругаться: кинолог объяснил, как отучить собаку подбирать мусор на улице

Едва ли не все собаки имеют генетически обусловленные рефлексы – вынюхивание, поиск и преследование. Запах, заинтересовавший собаку, побуждает ее попробовать объект по вкусу.

Если ваш пес на улице подбирает и жует разный мусор, то может серьезно отравиться. Чтобы этого не произошло, его нужно отучить подбирать разный хлам и тем более пробовать его по вкусу.

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Кинологи говорят, что даже если покормить собаку перед прогулкой, она все равно будет хватать все, что ей понравится на нюх.

Некоторым собакам поможет "перекус на природе", особенно, если она стряхивает на улице. Вы можете взять с собой немного корма и время от времени подкармливать любимца, чтобы он успокоился.

Как приучить собаку не подбирать на улице еду и мусор:

Чаще говорите собаке "Нет!". Если он пытается что-то схватить, командным голосом скажите "Фу!", или "Нет!", или же "Нельзя!". При этом возьмите то, что собака хотела схватить и выбросьте в мусорку.

Если собака хочет подобрать какой-нибудь предмет из земли, наступите на нее ногой и повторите запрет. Когда ваш пес послушается, похвалите его.

Специалисты с сайта Barberpet советуют следующие методы воспитания:

Насыпьте в миску корм и удерживайте питомца в течение нескольких секунд. После этого скомандуйте: "Можно!" и позвольте подойти к миске. У собаки начнет производиться рефлекс – когда она захочет поднять что-нибудь с земли, сначала посмотрит на хозяина для получения одобрения.

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Разложите несколько гранул корма на полу и пройдите мимо них с собакой на поводке. Как только он потянется за едой, натяните поводок, чтобы пес не смог дотянуться до корма и скомандуйте "Фу!". Если он послушается, похвалите и погладьте.

"Команду подавайте уверенным и четким голосом, но не громко и без агрессии", – говорится в сообщении.

Можно использовать свисток. Например, на очередную попытку собаки потянуться за мусором вы сказали "Фу!", но она не слушается. Тогда вы натягиваете поводок и свистите в свисток и снова говорите "Фу!".

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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