Не понравится символу года: что категорически нельзя вешать на елку

По китайскому календарю 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, что требует особого подхода к новогоднему убранству дома. Правильно подобранный декор не только создаст праздничную атмосферу, но и может поспособствовать успеху в следующем году.

Эксперты по восточной культуре советуют избегать определенных элементов декора. В частности, не стоит использовать стеклянные шары с острыми краями, поскольку символ рока не воспринимает опасные предметы. Также нежелательные звоночки и музыкальные инструменты – резкие звуки могут "раздражать" Змею. Слишком яркие и блестящие украшения тоже лучше отложить, предпочтя естественные оттенки: зеленый, коричневый и серый. Об этом пишет OBOZ.ua.

Поскольку Змея ассоциируется с природой, рекомендуется выбирать украшения из натуральных материалов – дерева, стекла или металла, избегая пластиковых декораций. Также не стоит использовать напоминающие огонь элементы – свечи и бенгальские огни, ведь эта стихия не свойственна символу года.

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Китайская традиция предлагает много благоприятных вариантов украшений. Красные фонарики считаются защитой от неудач. Новогодние куплеты на красной бумаге с хорошими пожеланиями размещают по бокам дверей. Популярны также вырезки из красной бумаги с изображением благоприятных символов – персика (долголетие), пионы (богатство) или сороки (счастливые события).

Особое значение имеет перевернутый иероглиф "Фу" (счастье), по поверью "выливающий" удачу на жильцов дома. Кумкватовые деревья символизируют обилие, а цветущие растения – орхидеи, пионы, персики и сливы – олицетворяют новое начало и процветание.

Такие традиционные элементы декора не только создают праздничное настроение, но и наполняют дом гармонией и позитивной энергией, что особенно важно для успешного года Змеи.

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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