Не сподобається симоволу року: що категорично не можна вішати на ялинку

За китайським календарем 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, що вимагає особливого підходу до новорічного оздоблення оселі. Правильно підібраний декор не лише створить святкову атмосферу, але й може посприяти успіху в наступному році.

Експерти зі східної культури радять уникати певних елементів декору. Зокрема, не варто використовувати скляні кулі з гострими краями, оскільки символ року не сприймає небезпечні предмети. Також небажані дзвіночки та музичні інструменти – різкі звуки можуть "дратувати" Змію. Надто яскраві та блискучі прикраси теж краще відкласти, віддавши перевагу природним відтінкам: зеленому, коричневому та сірому. Про це пише OBOZ.ua.

Оскільки Змія асоціюється з природою, рекомендується обирати прикраси з натуральних матеріалів – дерева, скла чи металу, уникаючи пластикових декорацій. Також не варто використовувати елементи, що нагадують вогонь – свічки та бенгальські вогні, адже ця стихія не властива символу року.

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Натомість китайська традиція пропонує багато сприятливих варіантів прикрас. Червоні ліхтарики вважаються захистом від невдач. Новорічні куплети на червоному папері з добрими побажаннями розміщують обабіч дверей. Популярні також вирізки з червоного паперу із зображенням сприятливих символів – персика (довголіття), півонії (багатство) чи сороки (щасливі події).

Особливе значення має перевернутий ієрогліф "Фу" (щастя), який за повір'ям "виливає" удачу на мешканців будинку. Кумкватові дерева символізують достаток, а квітучі рослини – орхідеї, півонії, персики та сливи – уособлюють новий початок і процвітання.

Такі традиційні елементи декору не тільки створюють святковий настрій, але й наповнюють дім гармонією та позитивною енергією, що особливо важливо для успішного року Змії.

Нагадаємо, які страви мають бути на столі у новорічну ніч, щоб весь рік вас супроводжувала удача.

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