Не только консервация в банках: Как июньские овощи, фрукты и ягоды можно сохранить до зимы

Какие овощи, фрукты и ягоды можно законсервировать, заморозить, засолить и засушить на зиму

С началом лета приходит время заготовки продуктов на зиму. Прошлая зима научила нас, как важно иметь запасы продуктов, которые помогут пережить даже самые тяжелые дни.

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С конца мая и начале июня начинает появляться первая свежая зелень, ранние овощи, фрукты и ягоды. Сезонные продукты имеют короткий срок хранения, поэтому именно в июне следует заботиться о создании запасов.

Ниже представлены методы заготовки продуктов на зиму:

Консервация: продукты подвергаются термической обработке, что увеличивает их длительность хранения, но может снизить количество полезных микроэлементов и витаминов; Засолка, квашение и маринование: эти методы отлично подходят для длительного хранения продуктов, но не все овощи и фрукты подвергаются такой обработке; Замораживание: простой способ сохранить свежесть продуктов вместе с витаминами. Однако не все овощи и фрукты подходят для замораживания; Засушивание: вся влага удаляется из продуктов, что позволяет хранить их долгое время.

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Рассмотрим, что именно можно заготовить на зиму в июне:

Зелень: можно засушить, заморозить или консервировать с помощью соли. В середине июня уже достаточно много укропа, петрушки, черемши и щавеля; Кабачки: первый летний овощ, который можно приготовить на зиму. Кабачки можно мариновать, солить или консервировать в банках. Также можно приготовить кабачковую икру; Ягоды: в июне можно приготовить клубнику, малину, землянику, черешню и шелковицу на зиму. Из них можно сделать варенье, компот или заморозить ягоды порциями; Листья молодой крапивы: можно заморозить или засушить; Петрушка, кинза, листья сельдерея, укроп: можно заморозить, засушить или засолить; Черемша и папоротник: можно засолить; Щавель: можно консервировать или заморозить; Ранние грибы: можно засолить; Одуванчики: можно варить; Черешня: можно приготовить компот, варенье или заморозить; Клубника: можно приготовить компот, джем или заморозить; Малина: можно приготовить варенье, компот, джем, повидло или заморозить; Зеленый горошек: можно заморозить; Редис: можно заморозить.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

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