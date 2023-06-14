Не только консервация в банках: Как июньские овощи, фрукты и ягоды можно сохранить до зимы
С началом лета приходит время заготовки продуктов на зиму. Прошлая зима научила нас, как важно иметь запасы продуктов, которые помогут пережить даже самые тяжелые дни.
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С конца мая и начале июня начинает появляться первая свежая зелень, ранние овощи, фрукты и ягоды. Сезонные продукты имеют короткий срок хранения, поэтому именно в июне следует заботиться о создании запасов.
Ниже представлены методы заготовки продуктов на зиму:
- Консервация: продукты подвергаются термической обработке, что увеличивает их длительность хранения, но может снизить количество полезных микроэлементов и витаминов;
- Засолка, квашение и маринование: эти методы отлично подходят для длительного хранения продуктов, но не все овощи и фрукты подвергаются такой обработке;
- Замораживание: простой способ сохранить свежесть продуктов вместе с витаминами. Однако не все овощи и фрукты подходят для замораживания;
- Засушивание: вся влага удаляется из продуктов, что позволяет хранить их долгое время.
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Рассмотрим, что именно можно заготовить на зиму в июне:
- Зелень: можно засушить, заморозить или консервировать с помощью соли. В середине июня уже достаточно много укропа, петрушки, черемши и щавеля;
- Кабачки: первый летний овощ, который можно приготовить на зиму. Кабачки можно мариновать, солить или консервировать в банках. Также можно приготовить кабачковую икру;
- Ягоды: в июне можно приготовить клубнику, малину, землянику, черешню и шелковицу на зиму. Из них можно сделать варенье, компот или заморозить ягоды порциями;
- Листья молодой крапивы: можно заморозить или засушить;
- Петрушка, кинза, листья сельдерея, укроп: можно заморозить, засушить или засолить;
- Черемша и папоротник: можно засолить;
- Щавель: можно консервировать или заморозить;
- Ранние грибы: можно засолить;
- Одуванчики: можно варить;
- Черешня: можно приготовить компот, варенье или заморозить;
- Клубника: можно приготовить компот, джем или заморозить;
- Малина: можно приготовить варенье, компот, джем, повидло или заморозить;
- Зеленый горошек: можно заморозить;
- Редис: можно заморозить.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.
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