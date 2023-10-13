Не выбрасывайте умершую орхидею: как вырастить новый цветок из корней (видео)

Орхидеи – это красивые и нежные цветы, которые можно размножать разными способами. Одним из самых популярных способов является размножение черенками и размножение из корней растения.

Черенки орхидеи – это молодые побеги, произрастающие из корней или стебли растения. Во время роста они выпускают листья и корешки.

Чтобы размножить орхидею черенками, нужно сделать следующее:

Выберите здоровый черенок с минимум тремя листьями и корешками. Отрежьте черенок от материнского растения с помощью острого ножа или секатора и обработайте срез черенки порошком древесного угля.

Читайте также: Что добавить в воду, чтобы цветы после праздников дольше стояли

Затем вставьте черенок в горшок с субстратом для орхидей. Надо разместить горшок в теплом и светлом месте.

После посадки черенков нужно соблюдать следующие правила ухода:

Поливать черенки регулярно, но не чрезмерно.

Не допускать переувлажнения субстрата.

Подпитывать черенки жидким удобрением для орхидей раз в месяц.

Когда появится новое растение

Обычно новое растение появляется спустя несколько месяцев после посадки черенка. Новым растением будет молодая орхидея с корнями, листьями и цветоножкой.

Получение нового растения на старых корнях

Если ваша орхидея умерла, но остались корни, не спешите их выбрасывать. Есть способ размножить растение из корней.

Надо извлечь корни из горшка и легко встряхнуть их, чтобы почистить от субстрата. Затем острым ножом нужно разделить корневище на части, оставляя на каждой по 2 псевдобульб, а лучше, если их будет 3. Срезы, чтобы не допустить болезни, припудривают корицей или мелким углем.

Каждую часть корня сажают в отдельный горшок, заполненный подходящим субстратом. Поливать горшки нужно умеренно, а лучше дважды в день проводить опрыскивание до появления полноценных листьев и корешков.

С их появлением можно быть уверенным, что растение прижилось.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!