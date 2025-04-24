Нехватка работников в Украине: список специальностей, где наибольший дефицит

В Украине растет спрос на профессионально-технические специальности и именно в этих отраслях наблюдается повышение зарплат и расширение возможностей для трудоустройства. Работодатели готовы не только брать на работу новичков, но и обучать их непосредственно на рабочем месте.

Об этом сообщила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью для СМИ. Она отметила: "Работодатели увеличивают зарплаты и готовы инвестировать в новых сотрудников."

Несмотря на то, что большинство украинцев пытаются получить высшее образование, реальные потребности рынка требуют другого подхода: страна срочно нуждается в профессионально-технических кадрах, и именно эти специалисты сегодня могут ожидать более высоких зарплат. Среди наиболее востребованных профессий остаются водители, трактористы, строители, энергетики, сварщики, токари и швеи. Несмотря на развитие IT-сектора и популярность офисных специальностей, рабочие руки остаются основой экономики.

"Рынок труда остается неизменным – профессионально-технические специальности остаются наиболее востребованными", – подчеркивает Жовтяк. Работодатели признают, что важны не дипломы, а навыки. Если раньше предпочтение отдавали опытным работникам, то сегодня готовы брать даже тех, кто имеет минимальные навыки.

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"Работодатели готовы принимать на работу новых сотрудников и обучать их, становясь менторами и инвестируя в развитие команды", – объясняет она. Жовтяк акцентирует внимание, что быть квалифицированным инженером, агрономом или энергетиком сегодня это не просто профессия, а гарантия стабильного будущего. Высокие заработки, большой спрос и возможности для карьерного роста предлагаются именно тем, кто имеет техническое или специальное образование.

Однако существует еще одна проблема – сезонная миграция. Когда в Европе начинается сезон сбора ягод, украинцы массово покидают свои рабочие места и отправляются за границу. "Это действительно большая проблема. Люди увольняются, едут собирать клубнику, а затем возвращаются домой и снова ищут работу", – отмечает Жовтяк. Основной причиной являются более высокие заработки за рубежом. Хотя в Украине также повышается оплата труда, конкуренция с европейскими условиями пока остается в пользу Европы.

Особое внимание уделяется и людям с инвалидностью. Центры занятости активно сотрудничают с этой категорией граждан, помогая найти работу, а государство даже компенсирует затраты на оборудование рабочих мест. "Мы компенсируем 120 тыс. грн для лиц с инвалидностью первой группы и 80 тыс. грн для второй группы", – отметила директор Госцентра занятости. Это позволяет создавать более инклюзивный рынок труда, где каждый может получить достойную работу.

Следует отметить, что зарплатная политика в Украине постепенно меняется. Работодатели отдают себе отчет: чтобы удержать работника, необходимо не только предложить рабочее место, но и обеспечить достойную оплату. "Работодатели повышают заработные платы и готовы это делать", – заключает Жовтяк.

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