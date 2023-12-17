Некоторые украинцы должны срочно оплатить коммунальные счета на газ: названа крайняя дата

Потребители газа в Украине должны оплатить услуги распределения газа до 20 декабря. Эта процедура важна для обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов.

Оплата услуг распределения газа позволяет газовикам поддерживать систему в трудоспособном состоянии и проводить необходимые регламентные работы. Об этом пишет Днепровский филиал "Газсети" в соцсети Facebook.

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Это, в частности, включает:

Обзор и ремонт газопроводов и газового оборудования

Прочистка и ремонт запорной арматуры

Установка и ремонт счетчиков газа

Если потребители не вовремя оплатили услуги распределения газа, газовики могут ограничить или прекратить газоснабжение.

Чтобы платежи за услуги распределения газа засчитались на правильный счет, в назначении платежа необходимо указать:

ФИО плательщика

Личный счет

Адрес газифицированного домовладения

Оплатить услуги распределения газа можно в любом банке, через онлайн-банкинг или кассу оператора газораспределительной системы.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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