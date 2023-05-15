Некоторые украинцы могут получить пожизненную скидку на оплату коммуналки: подробности

В Украине отдельный ряд граждан имеет право на значительную скидку для оплаты коммунальных услуг. Скидку в 75% могут получить участники боевых действий вне зависимости от доходов.

Как сообщает главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, такую скидку участники боевых действий получают пожизненно. Начальник винницкого управления ПФУ Елена Корчака сообщила детали получения этой субсидии.

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Корчака отметила, что участникам боевых действий предоставляется право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.

Для того чтобы получить скидку, украинцы со статусом УБД должны подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП) и о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Эти заявления с необходимыми документами подаются в любой сервисный центр ПФУ, или в уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, или ЦНАПа. Чтобы подать документы дистанционно, можно воспользоваться сайтом Минсоцполитики или веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Льготы на ЖКУ назначаются пожизненно, но есть нюанс – если гражданин УБД пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, то для получения льготы именно на эти услуги нужно обращаться ежегодно.

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В ПФУ добавили: "Льготник обязан сообщать уполномоченному органу об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. Поэтому, при изменении в составе семьи или места жительства, изменении в перечне услуг, на которые осуществляется назначение льгот, необходимо повторно представить заявление с учетом новых обстоятельств, влияющих на предоставление льгот".

Также, если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий, однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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