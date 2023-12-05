Некоторым переселенцам отменят выплаты с 1 февраля: о ком идет речь

Кому из ВПЛ отменят выплаты с 1 февраля 2024 года

В Министерстве социальной политики предоставили дополнительные объяснения по автоматическому продлению выплат для определенных категорий переселенцев еще на полгода.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №332, выплаты в рамках программы помощи внутренне перемещенным лицам могут продолжаться автоматически на второй шестимесячный период без необходимости дополнительного обращения для определенных категорий переселенцев. Об этом пишет Трибун.

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Важно отметить, что это применимо только к ВПЛ, которые впервые обратились за выплатами после 1 августа 2023 года. Таким образом, автоматическое продление выплат для определенных категорий ВПЛ начнется с 1 февраля 2024 года и продлится еще полгода, поскольку первый шестимесячный период закончится для них 31 января 2024 года.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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