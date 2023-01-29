Неправильно установили генератор: в Киевской области три человека погибли из-за отравления угарным газом

В Киевской области произошла трагедия из-за неосторожного использования генератора. При отключении электроэнергии украинцы часто подвергают себя опасности, выбирая неправильное место для размещения.

О несчастном случае рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram. Сообщается, что это произошло в Княжичах Киевской области.

По информации полицейских, три гражданина были найдены в частном доме без признаков жизни.

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Это - 45-летний хозяин дома и два его гостей: 51-летний мужчина и 48-летняя женщина.

"По предварительной информации, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию", – написал Небытов.

Напомним, ранее Uaportal писал о правилах установки генераторов в доме. Из-за массовых атак россиян на объекты критической инфраструктуры в Украине практикуют аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.

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