Нежная кабачковая икра, как крем: рецепт на зиму
Если хочется приготовить нежную кремовую кабачковую икру со знакомым домашним вкусом, достаточно воспользоваться обычной мясорубкой. Именно такой способ позволяет измельчить овощи и получить однородную консистенцию.
Рецепт прост, а все ингредиенты доступны, поэтому такая заготовка отлично подойдет для зимних запасов. Об этом пишет Shuba.
Для приготовления лучше выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами. Если овощи перезрели, их нужно очистить от кожуры и удалить сердцевину. По желанию томатную пасту можно заменить свежими помидорами, томатным соком или любимым кетчупом. А чтобы сделать вкус еще более интересным, к икре можно добавить обжаренные грибы.
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Ингредиенты (на 2 банка по 0,5л)
- кабачки – 1 кг;
- репчатый лук - 200 г;
- морковь - 200 г;
- сладкий перец - 200 г;
- чеснок - 4 зубчика;
- растительное масло – 4 ст. л.;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- уксус - 1 ст. л.
Способ приготовления
- Сначала подготовьте овощи. Кабачки помойте и нарежьте большими кусками. Морковь очистите и разрежьте на несколько частей. Лук очистите и разрежьте на четверти. Из сладкого перца удалите семена, а чеснок очистите.
- Все овощи пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Если хотите получить максимально нежную консистенцию, массу можно перемолоть дважды.
- Переведите овощную смесь в кастрюлю, добавьте растительное масло, доведите до кипения и тушите под крышкой на слабом огне около 40 минут. Во время приготовления каждые 10 минут перемешивайте массу, чтобы она не пригорела.
- После этого добавьте томатную пасту, соль, сахар и уксус. Хорошо перемешайте и готовьте еще около 5 минут.
- Горячую кабачковую икру разложите в предварительно простерилизованные сухие банки, заполняя их доверху. Герметически закрутите крышками, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.
- Готовую заготовку храните в прохладном темном месте – такая кабачковая икра будет прекрасно смаковать в течение всей зимы.
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