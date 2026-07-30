Нежная кабачковая икра, как крем: рецепт на зиму

Если хочется приготовить нежную кремовую кабачковую икру со знакомым домашним вкусом, достаточно воспользоваться обычной мясорубкой. Именно такой способ позволяет измельчить овощи и получить однородную консистенцию.

Рецепт прост, а все ингредиенты доступны, поэтому такая заготовка отлично подойдет для зимних запасов. Об этом пишет Shuba.

Для приготовления лучше выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами. Если овощи перезрели, их нужно очистить от кожуры и удалить сердцевину. По желанию томатную пасту можно заменить свежими помидорами, томатным соком или любимым кетчупом. А чтобы сделать вкус еще более интересным, к икре можно добавить обжаренные грибы.

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Ингредиенты (на 2 банка по 0,5л)

кабачки – 1 кг;

репчатый лук - 200 г;

морковь - 200 г;

сладкий перец - 200 г;

чеснок - 4 зубчика;

растительное масло – 4 ст. л.;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

уксус - 1 ст. л.

Способ приготовления

Сначала подготовьте овощи. Кабачки помойте и нарежьте большими кусками. Морковь очистите и разрежьте на несколько частей. Лук очистите и разрежьте на четверти. Из сладкого перца удалите семена, а чеснок очистите. Все овощи пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Если хотите получить максимально нежную консистенцию, массу можно перемолоть дважды. Переведите овощную смесь в кастрюлю, добавьте растительное масло, доведите до кипения и тушите под крышкой на слабом огне около 40 минут. Во время приготовления каждые 10 минут перемешивайте массу, чтобы она не пригорела. После этого добавьте томатную пасту, соль, сахар и уксус. Хорошо перемешайте и готовьте еще около 5 минут. Горячую кабачковую икру разложите в предварительно простерилизованные сухие банки, заполняя их доверху. Герметически закрутите крышками, переверните вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения. Готовую заготовку храните в прохладном темном месте – такая кабачковая икра будет прекрасно смаковать в течение всей зимы.

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