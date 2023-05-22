Никогда не принимайте эти подарки: шесть вещей, которые привлекут бедность и проблемы в жизни

Эти подарки нельзя принимать – что нельзя дарить и принимать в подарок

Некоторые вещи могут стать настоящими магнитами для неприятностей, бед, безденежья, болезней, конфликтов и проблем личной жизни. Поэтому важно знать какие предметы нельзя принимать в подарок.

Однако помните, что подарок должен быть выбран с добрым сердцем и искренними намерениями. Тогда на жизнь не будут влиять никакие проблемы и народные приметы.

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Какие предметы лучше не дарить?

1. Часы. Не извиняйтесь и не принимайте в подарок часы, поскольку они "забирают" молодость, жизненные силы и здоровье человека.

Наиболее роковые версии приметы указывают, что, даря часы, человек словно "отдает" другому часть измеренного жизненного времени.

Если молодоженам хотят подарить на свадьбу такой подарок, следует быть осторожными. Это может спровоцировать мимолетность счастливой и беззаботной жизни.

2. Домашние тапочки. Если домашние тапочки подарены пожилому человеку, то это может означает скорую и внезапную смерть. Для бабушек и дедушек выбирайте другие подарки, хоть этот и очень практичный.

3. Кошельки. Если подарить пустой кошелек, то вы можете навлечь трудности и проблемы с финансами. При дарении этого аксессуара туда нужно положить купюру или монеты.

Также в народе Украины считают, что завистливые люди, даря кошелек, могут отобрать достаток и передать свои финансовые проблемы.

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4. Зеркало. Если девушка получила в подарок зеркало, может оставить без привлекательной внешности и красоты. Также зеркало обладает мощным энергетическим полем и способно передавать негатив.

5. Нательный крестик. Крестик можно принимать в подарок только от родного человека или крестных родителей. Однако вы можете самостоятельно приобрести кресты, но ни в коем случае нельзя принимать его в подарок от посторонних лиц.

6. Острые предметы. Ножи, вилки, ножницы, иглы и другие острые предметы лучше не дарить. От них можете отказаться и вернуть их дарителю. Такие вещи могут принести в дом беды, конфликты и проблемы.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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