Нордио: "Важнейшую книгу о правосудии написал Муссолини"

Итальянский министр юстиции Карло Нордио снова оказался в эпицентре полемики. На этот раз — из-за заявления, которое поставило многих в тупик: он публично назвал книгу, написанную при Муссолини, "важнейшей для системы правосудия". Это прозвучало в разгар споров вокруг так называемого "антифашистского сертификата" для участников книжной ярмарки "Più libri Più liberi".

Дискуссию о "патентино антифашиста" — своеобразном фильтре лояльности к демократическим ценностям — инициировала лично премьер-министр Джорджа Мелони, резко раскритиковав саму идею такой проверки для издателей и авторов. Нордио, судя по всему, решил добавить остроты своей неожиданной ремаркой о наследии дуче.

Реакция последовала незамедлительно. Представительница судейской ассоциации "Область" Заккаро не скрывает скептицизма: "Боюсь, здесь ищут лишь эффектную фразу, а не серьёзный разговор". По её словам, подобные высказывания лишь усугубляют тревогу тех, кто следит за независимостью судебной системы Италии.

Этот эпизод — очередная глава в долгом споре о том, где в современной Италии проходит граница между исторической памятью и политической провокацией.

Высказывание Нордио, по всей видимости, касается "Кодекса Рокко" 1930 года — свода уголовного законодательства, разработанного при непосредственном участии Муссолини и министра юстиции Альфредо Рокко. Этот кодекс, несмотря на своё фашистское происхождение, оставался основой итальянского уголовного права вплоть до частичных реформ 1970-х годов. Современные правоведы признают его техническое совершенство, однако подчёркивают, что он служил инструментом подавления политических оппонентов и закреплял авторитарную вертикаль власти. Большинство историков права предостерегают от отождествления юридической формы с её идеологическим содержанием.

В демократических странах вопрос о научном наследии авторов тоталитарных режимов решается по-разному, однако с соблюдением чётких принципов. В Германии труды нацистских юристов, в частности Карла Шмитта, изучаются в университетах исключительно в критическом контексте, с обязательной деконструкцией их идеологической составляющей. Во Франции работы режима Виши допускаются к научному обороту лишь при условии их чёткой исторической маркировки. Позиция же действующего итальянского министра юстиции, публично восхваляющего наследие Муссолини без подобных оговорок, противоречит общеевропейской практике ответственного обращения с тоталитарным наследием и вызывает обеспокоенность правозащитных организаций.