Новые правила бронирования утвердил Кабмин: кому не дадут отсрочку

В октябре 2024 года в Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных во время военного положения. Теперь мужчины, не обновившие свои военно-учетные данные, больше не смогут получить бронирование от мобилизации.

Согласно постановлению №1125 Кабинета Министров, это касается и тех, кто находится в розыске или не состоит на военном учете.

Для получения бронирования работник должен удовлетворять нескольким критериям. В частности, необходимо состоять на военном учете, иметь актуальный военно-учетный документ, а также уточнить свои данные до 16 июля 2024 года.

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Кроме того, военнообязанный не должен находиться в розыске, информация о котором отражается в соответствующих базах данных, доступных для Нацполиции.

Отмечается, что мужчины, не выполнившие свои обязанности, в том числе игнорировавшие повестки или направление на медицинскую комиссию, могут быть объявлены в розыск. Это также касается тех, кто не выполнил требования работодателя о вызове в территориальный центр комплектования.

Предприятия больше не могут бронировать работников, не соблюдающих правила военного учета. Однако в случае положительной проверки, автоматическое бронирование военнообязанного срока отсрочки осуществляется без дополнительных действий, при условии, что он обновил свои данные.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, имеющих важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

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