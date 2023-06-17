Нужно ли выключать смартфон перед тем, как протирать экран

Нужно ли выключать телефон перед протиранием экрана

Иногда мы совершаем простые ошибки, которые могут негативно повлиять на наш смартфон. Например, не рекомендуется оставлять его на подоконнике под прямыми солнечными лучами летом или использовать его с включенным экраном во время очистки.

Читайте также: Как делать качественные фото даже на плохую камеру бюджетного смартфона

Прежде всего, следует помнить, что экран нужно чистить только специально предназначенными тряпочками или салфетками для этого прибора.

Кроме того, начинать мытье дисплея следует только после выключения экрана. Если это не сделать, могут возникнуть неприятности. Например, возможно нажатие боковой кнопки или случайное активирование какой-либо функции.

Последствия таких действий могут быть незначительными и, возможно, можно легко исправить. Но есть риск, что телефон может повредиться. Почему рисковать, если проблему можно избежать, просто выключив экран перед очисткой?

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!