Обработайте семена этим простым средством перед посевом, чтобы забыть о вредителях и болезнях

Как обработать семена перед посевом - перекись водорода для семян

Семена следует возделывать еще до посева, чтобы на него не повлияли болезни, перепады температуры и вредители. Для этого можно воспользоваться перекисью водорода.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" отметили, что обработка семян перед посадкой этим средством – это простой прием их обеззараживания и стимуляции роста. Ведь перекись водорода увеличивает всхожесть, ускоряет темпы роста растений, увеличивает их невосприимчивость к заболеваниям.

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Для обеззараживания посевного материала необходимо выполнить следующие действия: на 20 минут замочите семена в 10% растворе перекиси водорода. Однако соотношение раствора и семян должно быть 1 к 1. После процедуры семена промойте, подсушите и высевайте.

Для увеличения посевных свойств необходимо замочить семечки в 0,4% растворе перекиси водорода приблизительно на 12 часов.

Важно! Если планируете замочить тугообразные семена (петрушка, свекла и др.), оставьте их в растворе в сутки.

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Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, это действительно работает.

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