Общественно полезные работы в Украине: кого привлекают и какую зарплату обещают

С начала 2025 года тысячи находившихся без работы украинцев присоединились к реализации общественно важных проектов в рамках инициативы "Армия восстановления". В разных областях страны временно безработные получили возможность заработать до 12 тысяч гривен ежемесячно. Общий объем выплат в рамках программы уже составил 423 миллиона гривен.

Как сообщает Государственная служба занятости, было выдано более 45 тысяч направлений на выполнение оплачиваемых работ для временно не имеющих работы украинцев, а также для внутренне перемещенных лиц. За месяц работы участники программы могут получить оплату в размере до 1,5 минимальных заработных плат.

Работники "Армии восстановления" выполняют широкий перечень задач, в частности:

помогают в обеспечении базовых потребностей пострадавших граждан и ВПЛ, оказывают поддержку маломобильным людям;

занимаются разгрузкой, расфасовкой и доставкой гуманитарных грузов;

оказывают социальные услуги во временных центрах для переселенцев и общин, пострадавших от войны;

выполняют вспомогательные работы в поддержку Вооруженных Сил Украины;

участвуют в ликвидации последствий разрушений, расчищают дороги, железные дороги и восстанавливают разрушенное жилье.

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В обязанности участников программы "Армия восстановления" входит обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций, а также строительство защитных сооружений и укрепление дамб.

"Это отличная возможность не только получить новые навыки и опыт, но и адаптироваться к изменениям и заложить основу для дальнейшего профессионального развития. Служба занятости предоставляет состоящим на учете шанс не только приобщиться к разнообразным работам, но и получить практические знания, которые понадобятся в будущем", – отметили в Государственной службе.

Сейчас общественно полезные работы активно продолжаются в 19 регионах Украины, каждый из которых имеет специальный план, согласованный с военными администрациями. Больше всего направлений получили следующие области:

Харьковская область – 38 тысяч направлений;

Донецкая область – 30 тысяч направлений;

Киевская область – 28 тысяч направлений.

Проект "Армия восстановления", стартовавший 1 октября 2022 года, важен для страны, поскольку он способствует восстановлению жилых домов и инфраструктуры, необходимых для нормальной жизнедеятельности общин. Несмотря на сложную ситуацию, многие города и социальные учреждения уже активно восстанавливаются. Кроме того, программа помогает адаптировать внутренне перемещенные лица, предлагая им временную занятость.

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