Очищает кожу и удлиняет ресницы: топ-7 методов использования вазелина для красоты

Вазелин стоит копейки, но имеет широкий спектр применения. В частности, он поможет вам в уходе за собой.

Вазелин бывает

натуральный;

искусственный.

Натуральный вазелин изготовляют из очищенных и отбеленных лиственных парафиновых смол, а искусственный – из парафина и церезина с добавлением очищенного вазелинового и парафинового масла.

Для чего можно применить вазелин

1. Вазелин смягчает кожу. Также его можно наносить на кожу перед духами – он делает их аромат более стойким.

2. Очищает кожу – на основе вазелина и сахара можно сделать скраб.

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3. Не дает лицу загрязниться краской для волос – просто смажьте кожу вдоль линии роста перед окрашиванием.

4. Смягчает кутикулу – смажьте вазелином кутикулу и немного подержите.

5. Делает ресницы длиннее – смазывайте ресницы вазелином и зрительно сделайте их длиннее.

6. Смывает косметику – нанесите вазелин на спонж и сотрите косметику с лица.

7. Увлажняйте кожу – зимой смазывайте кожу лица и носа перед выходом на улицу.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за волосами.

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