Подстригайте кончики и правильно питайтесь: топ-4 эффективные методы для красивых волос
Летом волосы большинства портятся из-за жары, сухого воздуха, а также неправильного ухода. Мы подскажем, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они были здоровыми и ухоженными.
Высокие температуры
Использование плойок, утюжек и фена очень сушит волосы, портит их структуру и делает мягким верхний слой волос, что делает его ломкими.
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Хвост
Тугой хвост и косы травмируют волосы, ведь от сильного натяжения структура волос портится. Кроме того, вместе с резинкой вы будете снимать с головы еще часть волоса.
Посеченные кончики
Отрезание секущихся кончиков улучшает внешний вид волос.
Питание
Важнейший пункт в уходе за волосами. Если вы используете лучшие средства по уходу за волосами, но при этом плохо питаетесь и не употребляете витамины, результата не будет. Ешьте здоровую пищу и принимайте витамины В1, В2, В6, В7, В8, В9 и В19.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.