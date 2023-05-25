Підстригайте кінчики та правильно харчуйтеся: топ-4 ефективні методи для красивого волосся

Влітку волосся більшості псується через спеку, сухе повітря, а також неправильний догляд. Ми підкажемо, як правильно доглядати за волоссям, щоб воно було здоровим та доглянутим.

Високі температури

Використання плойок, утюжків та фену дуже сушить волосся, псує його структуру та робить м‘яким верхній шар волосся, що робить його ламким.

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Хвіст

Тугий хвіст та коси травмують волосся, адже від сильного натягу структура волосся псується. Крім того, разом з резинкою ви будете знімати з голови ще частину волосся.

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Посічені кінчики

Відрізання посічених кінчиків покращує зовнішній вигляд волосся.

Харчування

Найважливіший пункт у догляді за волоссям. Якщо ви використовуєте найкращі засоби по догляду за волоссям, але при цьому погано харчуєтесь та не вживаєте вітаміни, результату не буде. Їжте здорову їжу та приймайте вітаміни В1, В2, В6, В7, В8, В9 і В19.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.