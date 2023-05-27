Очищує шкіру та подовжує вії: топ-7 методів використання вазеліну для краси

Вазелін коштує копійки, але має широкий спектр застосовування. Зокрема, він допоможе вам у догляді за собою.

Вазелін буває

натуральний;

штучний.

Натуральний вазелін виготовляють з очищених і вибілених листяних парафінових смол, а штучний – з парафіну та церезину з додаванням очищеного вазелінового та парафінового масла.

Для чого можна застосувати вазелін

1. Вазелін пом’якшує шкіру. Також його можна наносити на шкіру перед парфумами – він робить їх аромат стійкішим.

2. Очищає шкіру – на основі вазеліну та цукру можна зробити скраб.

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3. Не дає обличчю за забруднитись фарбою для волосся – просто змастіть шкіру вздовж лінії росту перед фарбуванням.

4. Пом'якшує кутикулу – змастіть вазеліном кутикулу та потримайте.

5. Робить вії довшим – змащуйте вії вазеліном і візуально зробіть їх довшими.

6. Змиває косметику – нанесіть вазелін на спонж та зітріть косметику з обличчя.

7. Зволожує шкіру – взимку змащуйте шкіру обличчя та носа перед виходом на вулицю.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за волоссям.

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