Огромную голубую дыру нашли в заливе Четумаль в Мексике: чем она уникальна

На юге Карибского побережья Мексики обнаружена вторая по глубине голубая дыра в мире. Открытие совершили исследователи из Национального совета по науке и технологиям Мексики (Conacyt).

Голубая дыра Таам Джа (на языке майя означает "глубокая вода") расположена на морском дне залива Четумаль и имеет глубину 274 метра при площади 13 690 квадратных метров, сообщает IFLScience. Тем временем глубочайшая известная голубая дыра в мире — Дира Дракона в Южно-Китайском море, обнаруженная в 2016 году, имеет глубину более 300 м.

Голубые дыры – это большие подводные вертикальные пещеры или воронки, обнаруженные в прибрежных районах. Многие из них содержат большое разнообразие растений и морских обитателей. Они содержат мало кислорода, а солнечный свет освещает только их поверхность.

Читайте также: Жуткая находка: в пирамиде смерти майя обнаружили 20 обезглавленных тел

Ученые говорят, что голубые дыры могут дать представление о том, какой была жизнь тысячи лет назад. Исследователи отмечают, что без множества кислорода или света окаменелости могут хорошо сохраняться, что позволяет ученым идентифицировать остатки вымерших видов.

Также голубые дыры могут рассказать больше науке о жизни на других планетах. Например, в 2012 году исследователи, изучающие голубые дыры на Багамах, обнаружили бактерии глубоко в пещерах, где не жили другие формы жизни. Такие открытия могут дать ключ к пониманию того, какая жизнь может существовать в экстремальных условиях в других местах нашей солнечной системы.

Читайте также: Археологи в Мексике нашли игрушку майя: как выглядит Пок и Пок

Издание IFLScience сообщает, что ученые из El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), государственного исследовательского центра, координированного Национальным советом по науке и технологиям Мексики (Conacyt), впервые обнаружили вторую по величественной дыре еще в 2021 году. Однако ее исследование представили 23 февраля в журнале Frontiers in Marine Science ("Кордоны морской науки").

Они создали трехмерную карту, демонстрирующую эту дыру.

Ученые говорят, что голубые дыры образуются, когда морская вода смешивается с известняком. Известняк очень порист, поэтому вода легко проникает в породу, позволяя химическим веществам в воде вступать в реакцию с известняком, разъедая его. Многие из голубых дыр в мире, вероятно, образовались в прошлые ледниковые периоды, когда наводнения и осушение повторяющихся прибрежных районов разрушали скалы и создавали пустоты. Когда последний ледниковый период закончился около 11000 лет назад, когда уровень моря поднялся, эти пещеры были заполнены водой, а некоторые полностью затоплены.

Поскольку голубые дыры очень труднодоступны, ученые не изучали многие из них.

Предлагаем узнать, что именно выяснили учёные, когда раскрыли тайну календаря мая.

Ранее археологи установили подлинные размеры крупнейшего поселения племени Мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!