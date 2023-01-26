Оккупанты массово сжигают тела своих военных в мобильных крематориях – Минобороны

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что российские войска активно сжигают в мобильных крематориях тела погибших оккупантов. Враждебное командование не производит идентификацию и учет погибших россиян.

В частности, тела солдат сжигают в тылу. На это указывают данные Главного управления разведки Минобороны, пишет Маляр в Telegram.

"Учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев", – говорится в сообщении.

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Маляр отметила, что таким образом, российское военное командование пытается скрыть огромные потери личного состава во время войны.

Она добавила, что оккупанты применяют российскую традицию лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой.

Напомним, ранее бригада быстрого реагирования по артиллерии уничтожила место скопления оккупантов в Бахмуте.

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