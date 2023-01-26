'Вражеская атака захлебнулась': егеря-десантники показали видео уничтожение около 20 захватчиков возле Бахмута

В Донецкой области возле Бахмута украинским бойцам удалось ликвидировать штурмовое подразделение российских оккупантов. Было уничтожено около двух десятков захватчиков.

Об этом сообщила 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины в Фейсбуке. Бойцы ВСУ показали кадры боев у Бахмута.

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Отмечается, что наши воины отразили вражескую атаку, когда несколько десятков оккупантов пытались отразить боевые позиции 71-й отдельной егерской бригады ДШВ.

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"Укрепление удерживали лишь несколько воинов, поэтому они прибегли к военным хитростям. В частности, отойдя, на определенное расстояние, на противника была наведена украинская артиллерия. После успешного огневого поражения, огнем по вооружению боевых бронированных машин и стрелкового оружия был окончательно уничтожен российский герой", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, как бригада быстрого реагирования по артиллерии уничтожила место скопления оккупантов в Бахмуте.

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